Flor Vigna y Nico Occhiato.

En la final del Bailando se los vió a Nico Occhiato y a Flor Vigna muy amorosos y las palabras cruzadas que tuvieron fueron de pura admiración. Sin etiquetas, muchos hablan de un contacto más cercano y parece que Flor Vigna quiere retomar el vínculo que tenñian.



Nico Occhiato dijo: “Hay algo muy lindo que me dijo, porque Flor es muy competitiva: fue muy lindo tenerte al lado porque no sentí que competía contra vos y ahora sentí que te tenía que acompañar a vos. Las veces que Flor salió campeona, yo estoy de fondo, oculto, porque no me gustaba”.

“Pasa que hay muchas emociones. Lo hemos dicho en las notas. Nos amamos como personas. Sin etiquetas. Estoy enamorado de la persona, no sé en carácter de qué. Es una respuesta que no tengo ni yo. Estaría buenísimo tener todo claro. Estoy bien, es una persona que amo, pero no sé qué es mío”, reveló Occhiato.

“No estoy confundido, estoy bien. Hablamos con Flor, no está golpeada porque perdió. Hay una forma que hay que cambiar ese concepto. ¿Por qué tenemos que ser novios? Elegimos no sentirnos agobiados por esa presión. Y está todo tan contaminado… La otra vez dije algo lindo y me tildaron de estratega. No me dolió porque sabía lo que dije. Se habla sin responsabilidad. Cada uno tiene sus tiempos. Sé lo que siente Flor”, sostuvo Occhiato.