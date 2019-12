"Inconsciente Colectivo", la canción de Charly García, fue la elegida para celebrar la solidaridad y se cantará mañana a las 20:00 en más de 320 ciudades del país.



"Canta Argentina", es el evento organizado por la Red Solidaria, que propone que al unísono todo el país cante "Inconsciente Colectivo".



Además, está previsto que varios artistas acompañen el evento en cada ciudad y que canten primero temas regionales y, como cierre, "Inconsciente Colectivo".



"Es cómo hacer un gran coro, es como juntarse en una gran plaza, pero una plaza que sea todo el país", comentó ante la prensa Juan Carr, presidente de Red Solidaria.



En la cuenta oficial de la Red Solidaria en Twitter, se confirmó que entre otras ciudades, confirmaron su participación Río Gallegos Posadas, Salta, Jáchal, Caleta Olivia, Río Cuarto, Goya, Madryn, Luján de Cuyo, Morón, San Luis, General Pico y Río Grande.



El homenaje a la solidaridad se realizará, entre otros logros, porque en 2019 hubo récord de trasplantes (902); además porque hay 42.000 Bomberos voluntarios; 11.000 colaboradores (Alerta Solidario); 14.500 Damas Rosadas en hospitales; 85.000 Scouts en servicio; y hubo 540.000 dadores de sangre.

Noticias relacionadas