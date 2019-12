Flor Vigna y Nico Occhiato cada vez más cerca.





Flor Vigna y Nicolás Occhiato terminaron por enfrentarse en la final del Súper Bailando 2019 y esta situación hizo que ambos cruzaran elogios, generando cierta ilusión de reconciliación entre algunos de sus seguidores.

Las palabras de amor entre Flor y Nicolás y los abrazos detrás de cámaras tras la final del certamen de baile hicieron sonar las alertas de una posible reconciliación.

Nico Occhiato mirando a Vigna a los ojos, en una entrevista dijo: "La miro a Flor a los ojos y me veo a mí. Por mucho tiempo fuimos un espejo. Libres de ego, de cualquier cosa que al otro le pueda hacer mal. Hemos cometido errores, porque no somos perfectos. Creo que le deseo el bien más a ella que a mí mismo. Y a ella le pasa lo mismo. Y no es fácil encontrar a una persona así en la vida. Yo la encontré”.

Vigna respondió: “Nico es así. La familia y él, un pibe de 26 con este envase es un gran sabio y tiene un amor sano para dar. Es un amor de persona. Desde ese lugar nos amamos y me enseñaste mucho. Fueron 5 años… Podría hablar de un montón de cosas. Creo que producimos muchas cosas. Vos de Ramos, yo de Floresta. Viajes, juegos, sueños… Nos merecemos esto que nos está pasando. Crecimos mucho juntos. Gracias por enseñarme. Sos un gran hombre”.

"Nos amamos como personas. Sin etiquetas. Estoy enamorado de la persona, no sé en carácter de qué. Es una respuesta que no tengo ni yo. Estaría buenísimo tener todo claro. Estoy bien, es una persona que amo, pero no sé qué es mío”, reconoció después el ganador del Bailando 2019.

Una usuaria de Instagram le mandó a Ángel de Brito una captura de pantalla que muestra que Occhiato comenzó a seguir a Vigna en dicha red. Rápidamente, el periodista tuiteó la imagen.

Me informan pic.twitter.com/GBGNoyo0u2 — A N G E L (@AngeldebritoOk) 23 de diciembre de 2019