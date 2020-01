Nico Ochiato y Flor vigna

Luego del video en el que se la ve a ella, de madrugada, saliendo del auto del campeón del Bailando 2019, camino a su casa en Pilar, Flor Vigna habló de su relación con Nico Ochiato.

Si bien inicialmente la actriz desmintió los rumores de una reconciliación, admitió que las personas en las imágenes grabadas son ella y quien fuera su novio durante cinco años.

Ahora, aseguró que ni ella ni Nico tienen mucha idea de cómo va a seguir el vínculo después de casi un año separados en el que ella incluso mantuvo una breve relación con Mati Napp, su coach en el Bailando por un Sueño.

Más adelante, contó que, luego de conocerse el video, primero con Nico pensaron "qué mala suerte". Pero después dijeron "qué bueno", porque lo que les está pasando "es lo que le puede pasar a cualquier ex".

"Hoy no tenemos una certeza de lo que queremos hacer. Sí sabemos que nos vamos a cuidar mucho y que nadie va a lastimar a nadie”, aseguró Vigna en diálogo con Catalina Dlugi, ensu programa de radio.

En el marco de la entrevista, dio detalles de aquel encuentro y expresó que los dos lloraron y se dijeron "muchas cosas lindas".

"Detrás de toda esa transparencia era un 'te recontra quiero y te amo', pero no pasa eso. Es eso que pasa o no pasa, no se fuerza", expresó Vigna, que reconoció que en ese año separados los dos se dieron cuenta de que cambiaron "un montón".

Hoy no sabemos con certeza qué es lo que queremos", recordó Vigna que se dijeron cuando decidieron cortar en 2019 y dejar las puertas abiertas para ver qué querían hacer, sin forzar nada.