Avances en la tecnología de aviones rusos.

El avión de combate MiG-35 podrá aterrizar en piloto automático, la tecnología relevante ya existe, dijo el viernes el servicio de prensa de la compañía MiG.

"Los ingenieros de la corporación MiG recibieron una patente para un sistema de aterrizaje de piloto automático", dijo el servicio de prensa, y agregó que la nueva tecnología facilitará el aterrizaje en condiciones climáticas adversas.

"La nueva tecnología se utilizará en los aviones MiG-29M / M2 y MiG-35", agregó.

Según el director general de la compañía, Ilya Tarasenko, este sistema se utilizará en aviones MiG actuales y futuros.

El MiG-35 es un avión de generación 4 ++, diseñado para destruir objetivos aéreos de día y de noche, independientemente de las condiciones climáticas, así como para atacar objetivos terrestres en movimiento y fijos. Las características principales de la aeronave incluyen visibilidad de radar; un sistema de control de vuelo fly-by-wire quad-redundante; y aviónica avanzada, que incluye sistemas de radar y ópticos de última generación, así como un sistema de selección de objetivos montado en el casco.

El nuevo sistema digital tiene varios bloques innovadores, aumenta la seguridad del pilotaje en condiciones meteorológicas adversas, permite al piloto entrar en la trayectoria de vuelo y seguir descendiendo por esta hasta bajar a altitudes de visibilidad de tierra.

Entre otras cualidades, la aeronave puede alcanzar velocidades de hasta 2.400 kilómetros por hora y tiene un rango de acción de 3.000 kilómetros. El MiG-35 puede portar en sus 10 puntos externos de anclaje unas 6,5 toneladas de misiles y bombas.