Trump y Maduro.

Estados Unidos anunció que duplicará la cantidad de buques militares y soldados en las costas del Pacífico y el mar Caribe de América latina, y sostiene de esa manera que apunta a luchar contra el narcotráfico.

Lo informó el presidente Donald Trump, días después de que su gobierno acusara de narcotráfico y ofreciera recompensas por el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de Venezuela, y presentara ayer una propuesta de transición institucional para el país caribeño.

“Hoy Estados Unidos está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en América latina para proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas”, afirmó Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Noticias relacionadas

“No dejaremos que los carteles del narcotráfico se aprovechen de esta pandemia (de coronavirus) para amenazar la vida de los estadounidenses”, agregó, según la agencia de noticias EFE.

El mandatario dijo que las operaciones militares ya comenzaron y tienen el apoyo de otros 22 países que aportarán efectivos e información de inteligencia.

“Estamos desplegando destructores navales, buques de combate, helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea para tareas de vigilancia y patrullas de la Guardia Costera, duplicando nuestras capacidades en la región”, detalló.

Señaló que el objetivo de la operación son los carteles mexicanos y el círculo próximo a Maduro.

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la movilización de una fuerza naval militar hacia el Caribe, cerca de aguas de Venezuela, y el Pacífico oriental.

Buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros fueron enviados a realizar tareas de "vigilancia" cerca de Venezuela, casi una semana después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. acusara al presidente Nicolás Maduro y otros altos dirigentes chavistas de tráfico de drogas y otros delitos.

El secretario de Defensa, Mark Esper, junto al presidente en la conferencia, sostuvo que “el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela confía en los beneficios que le llegan de la venta de droga para mantener su poder opresor”.

Los funcionarios aseguraron que en los últimos días la inteligencia de Estados Unidos detectó que organizaciones narcotraficantes planeaban aprovecharse de la crisis generada por la pandemia de coronavirus para introducir más droga en el país.

Trump también expresó: “Yo veo cosas que tú no creerías, veo cosas que nadie creería, así que me reuní con el grupo que tengo aquí detrás y les dije ‘¿qué creen que podemos hacer?’, y ellos creen que pueden interceptar la droga, que podemos interceptarla antes de que llegue a las costas”, señaló.

Autoridades estadounidenses informaron hoy que habían descubierto un túnel de 600 metros en la frontera con México, a la altura del estado California, en el que había un cargamento de drogas valuado en 30 millones de dólares.

La semana pasada, la justicia estadounidense presentó cargos de narcotráfico contra Maduro y otros 15 venezolanos, y el gobierno ofreció recompensas de 15 millones de dólares por el mandatario y de 10 millones por los generales Clíver Alcalá y Hugo Carvajal, el capitán Diosdado Cabello y Tareck el Aissami.

Cartels, criminals, and other malign actors may try to exploit this time of crisis to threaten Americans.



President @realDonaldTrump won’t let that happen. pic.twitter.com/Zyvbf8msNE