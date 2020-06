El cuidado de los océanos en plena pandemia: ¿ómo reducir la contaminación plástica?

Océanos.

En la semana en la cuál se celebra el Día del Océanos, fue el lunes 8, la discusión de cómo cuidar el agua en época de pandemia se ha vuelta la principal preocupación.

Para conservar los océanos consiste en educar al público sobre los efectos devastadores de la contaminación plástica. La actividad terrestre es responsable del 80% de la contaminación del océano, y el 50% es el resultado directo de los plásticos de un solo uso.

En plena pandemia por coronavirus, vale recordar que los equipos de protección personal, como las mascarillas y los guantes, están hechos de plástico y ninguna vida marina es ajena a esto.

Noticias relacionadas

En el ámbito médico, el material de protección frente al COVID-19 tiende a ser de un solo uso, lo que significa que se tira casi inmediatamente y termina obstruyendo nuestras vías fluviales, antes de desembarcar en el océano y dañar la vida marina.

La preocupación por la cantidad de plástico en los océanos es grande ya que confrimaron que su nivel de preocupación ha cambiado poco o nada.

Natalie Fee, de City to Sea, dijo: "Aunque la seguridad pública debe seguir siendo nuestra prioridad, no tiene por qué ser a costa de nuestro planeta. Nuestra encuesta muestra que un tercio de los consumidores se sienten presionados a usar - no a elegir - el plástico de un solo uso y creemos que nuestros gobiernos deberían estar abogando y financiando una recuperación más sostenible".