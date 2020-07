Zuccardi, empresario bodeguero: "La empresa es una forma de vivir, mucho más que un negocio"

Dólares y pesos. ARCHIVO.

El éxito en la negociación de deuda es una condición "necesaria pero no suficiente para la recuperación económica", advirtió hoy un estudio privado.

El informe económico mensual de la escuela de negocios de la Universidad Austral destacó que "hay un consenso general de aprobación sobre cómo se ha llevado el proceso de negociación".

Estimó que "falta capacidad de cerrar diferencias que no parecen tan grandes en el plano de los montos por pagar y de condiciones legales".

Sin embargo, aclaró que "el éxito en la negociación de deuda se presenta como condición necesaria, pero no suficiente para la recuperación económica", mientras pronosticó: "Si hubiese default, faltarían dólares y podrían generarse presiones cambiarias, además del efecto en el crédito a sector público y privado".

En ese escenario, evaluó que para el país es "relevante la post-pandemia, pero es clave el corto plazo porque condiciona al futuro" y argumentó que "si bien la actualidad es pura emergencia, lo que sigue ocurriendo es crucial porque puede comprometer seriamente la recuperación futura".

"No hay valor para el dólar paralelo, si no tenemos ancla y plan concreto. Las 60 medidas no constituyen un plan. La evolución de las cotizaciones alternativas evidencia volatilidad", subrayó.

Advirtió también que la inversión es "anémica" y enfatizó: "Se espera crecer en 2021 en base a consumo y sustitución de importaciones. Las exportaciones serán la rueda de auxilio de este proceso, pero no un protagonista central".

Sobre la inflación, señaló que actualmente está "amesetada por los congelamientos de tarifas y precios y la recesión".

"La evolución de las tarifas de servicios públicos es otro factor relevante en términos de la dinámica de precios. Con la fuerte caída del salario real no parecería lógico esperar una suba para este año", analizó.

El trabajo remarcó que "los precios mayoristas de junio parecen anticipar inflación minorista para los próximos meses, a lo que se agrega que la evolución del dólar paralelo más volátil puede afectar a los precios".

En tanto, afirmó que "el contexto internacional se presenta favorable para 2021" y puntualizó que "China se está recuperando a buen ritmo y en Estados Unidos la suba de la bolsa supone expectativas de crecimiento futuro".