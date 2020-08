Lionel Messi, fútbol, Agencia NA.

La catastrófica goleada que Bayern Múnich le aplicó hoy a Barcelona (8-2) en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa se convirtió en la humillación más grande que sufrió el argentino Lionel Messi en el club catalán, incluso superior a la colección de frustraciones vividas con la camiseta del seleccionado argentino.





Nunca antes el astro rosarino había sido víctima de ocho tantos de un rival en apenas 90 minutos como ocurrió esta tarde en el Estadio da Luz de Lisboa, lo que supone un terremoto que provocará grandes cambios en el proyecto futbolístico del club.





Después de la obtención de la última Champions, hace poco más de cinco años en Berlín, el Barcelona de Messi inició una etapa de deterioro que tuvo hoy una manifestación brutal y que extendió una racha de eliminaciones vergonzantes en el máximo torneo europeo





Las siguientes son las derrotas más duras que soportó Messi en el club blaugrana:







Barcelona 0 - Bayern Múnich 7 (global), semifinales de la Liga de Campeones 2012/13.



El equipo alemán es un fantasma ya conocido por Barcelona, pues siete años atrás le encajó una goleada global de 7-0 en la serie semifinal de una Champions que después coronó ante Borussia Dortmund de la mano del entrenador Josef Heynckes.





Bayern había tomado una holgada ventaja en la llave luego de golear 4-0 en el partido de ida jugado en el Allianz Arena. Barcelona, dirigido por Tito Vilanova, preparó la revancha con sed de venganza pero acabó nuevamente goleado en el Camp Noy, esta vez 3-0 y sin Messi, que permaneció en el banco por una lesión, después de ser titular en el partido de ida.







París Saint Germain 4 - Barcelona 0 (octavos de final, Liga de Campeones 2016/17)



Noche fatídica en el Parque de los Príncipes para el recordado equipo de la MSN (Messi-Suárez-Neymar). Los parisinos borraron a los catalanes del partido de ida con un doblete del argentino Ángel Di María, un tanto del alemán Julián Draxler y otro del uruguayo Edinson Cavani. Pero esa derrota tuvo su desagravio en el partido revancha ya que Barcelona finalmente consiguió la clasificación después de vencer 6-1 en el Camp Nou con tres tantos entre los minutos 88 y 95. La eliminación en esa edición llegó a manos de la Juventus en la siguiente instancia por un global de 3-0.







Roma 3 - Barcelona 0 (cuartos de final, Liga de Campeones 2017/18).



Barcelona, dirigido por Ernesto Valverde, palpitaba su pase a semifinales tras una goleada sobre Roma por 4-1 en la ida de cuartos de la edición 2017/18. Pocos imaginaban que una apática versión del equipo catalán en la revancha le daría a los italianos la chance de lograr el pase de ronda por gol de visitante. Los goles del bosnio Edin Dzeko, del ex Boca Daniele De Rossi y del héroe griego Kostas Manolas permitieron el milagro del conjunto romano.







Liverpool 4 - Barcelona 0 (semifinales, Liga de Campeones 2018/2019).



Si un año antes lo del estadio Olímpico había sido escandaloso, qué decir de lo ocurrido ante Liverpool en la semifinal revancha de la Champions 2018/2019. Pasó a la historia como "El desastre de Anfield". Y ciertamente lo fue en la medida que Barcelona no supo defender el 3-0 logrado en el primer partido y perdió con una distracción de equipo amateur que posibilitó el cuarto y decisivo gol de los ingleses. El lateral Trent Alexander-Arnold se apuró en la ejecución de un tiro de esquina y el belga Divoc Origi se anticipó a una defensa dormida para el delirio de los "Reds" cuando faltaban once minutos para el final.







Barcelona 2 - Bayern Múnich 8 (cuartos de final, Liga de Campeones 2019/20).



Un escalón superior en el derrotero de catástrofes "blaugranas". Un partido sin equivalencias, con un equipo capitaneado por Messi que jamás encontró respuestas en el campo del Benfica portugués. La derrota consuma un año en blanco, sin Liga, Copa del Rey ni Champions, que no se daba hace doce años. Deja la impresión que será un antes y un después para Barcelona en la prodigiosa era del argentino.