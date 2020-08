Cristiano Ronaldo buceando. Foto: Instagram.

Cristiano Ronaldo, que luego de que la Juventus de Turín se quedara fuera de los cuartos de final de la Champions Legue, se fue a despejar con su familia en su impresionante yate para iniciar de manera oficial sus vacaciones de verano, acaba de demostrar que no solo es un crack en las canchas.

También lo es en el mar, donde se mueve "como pez en el agua".

El portugués quiso demostrar otras habilidades y practicar una nueva actividad en altamar que dejó sin palabras a sus millones de ‘followers’ en Instagram.

Se animó a un arriesgado buceo en las profundidades.

“Hoy me he levantado y me he preguntado: ¿qué está pasando en el mar? Podéis llamarme Neptuno #porfavornoprobéisesto”, escribió Cristiano junto a unas instantáneas en las que aparece sumergiendose en el mar hasta 14 metros con unas simples gafas de buceo puestas.

Así, Cristiano disfruta de unas relajantes y lujosas vacaciones acompañado de su pareja, Georgina Rodríguez, y de sus cuatro hijos: Cristiano Jr, Mateo, Eva y Alana Martina.

Otro gesto de bravura del portugués que, parece, hace casi todo bien.