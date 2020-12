Importaciones y déficit.

La Cámara de Comercio Argentina y Servicios (CAC) advirtió este miércoles que hay un proceso de aceleración en el crecimiento de las importaciones desde Brasil y con ello se agudiza el déficit comercial.

Las exportaciones argentinas hacia Brasil retrocedieron un 22,3% interanual en noviembre, al sumar US$ 664 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de US$ 939 millones y mostraron un crecimiento del 34,7% frente a noviembre de 2019, el tercer incremento consecutivo interanual y el más elevado desde octubre de 2017.

Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit —por séptimo mes consecutivo— de US$ 275 millones en noviembre, 1.209,5% por encima del registro del mes anterior (US$ 21 millones).

No obstante, se observa una reversión en el signo en la comparación interanual, cuando se verificó un superávit de US$ 157 millones, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.

De este modo, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de US$ 1.603 millones en el undécimo mes del año, un 3,3% superior al valor obtenido en 2019 (alcanzó los US$ 1.552 millones), y es la primera tasa positiva desde agosto de 2018. No obstante, el intercambio retrocedió un 1% respecto al mes anterior.

En relación a los destinos, Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 3.394 millones) y Estados Unidos (US$ 2.037 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 4.733 millones) y Estados Unidos (US$ 1.878 millones).

Respecto al acumulado del año, en el período enero – noviembre, el flujo de comercio entre ambas economías se contrajo un 21,1% alcanzando US$ 14.809 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió su signo, exhibiendo un déficit de US$ 766 millones frente al superávit de US$ 525 millones en el mismo período de 2019.

Este desempeño responde a la disminución de las exportaciones argentinas hacia Brasil (27,2% i.a.), que superaron la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil (14,6% i.a.) en dicho período.

Por otro lado, las exportaciones de Brasil al mundo descendieron un 0,4% interanual en noviembre, al pasar de US$ 17.596 millones en 2019 a US$ 17.531 millones en 2020.

Por su parte, las importaciones totales retrocedieron un 2,6% respecto a las registradas hace un año (US$ 14.169 millones en 2019 versus US$ 13.799 millones este año).

De este modo, el resultado comercial fue superavitario, por décimo mes consecutivo, en US$ 3.732 millones para el principal socio comercial de Argentina, 8,9% superior al registro de noviembre de 2019 (US$ 3.427 millones).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mejoró recientemente, sus proyecciones para la economía brasileña, esperando una contracción del PBI del 6% en 2020, cinco décimas por debajo de la estimación de septiembre. No obstante, rebajó en un punto su previsión para 2021, ya que prevé un crecimiento de la actividad del 2,6%.