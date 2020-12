Un joven golpeó a un policía y huyó a la carrera, Captura Video Canal 26.

En video quedó registrado cuando un joven golpeó a un policía y huyó a la carrera. ocurrió en el barrio porteño de Barracas.

En la grabación se ve como el joven agrede de una trompada al policía, en la zona de Salón y Alvarado. El delincuente escapa tras la agresión y se golpea con el vidrio de un auto. Uno de los agentes y uno de los agresores terminaron con heridas.

Los delincuentes perdieron el respeto a la autoridad en los últimos años y esta es una clara muestra de ello. El violento momento quedó filmado y servirá como prueba ante la denuncia que debe hacer el policía sobre el incidente.