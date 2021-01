Luis Miguel

La serie sobre su vida, que fue furor en Netflix, hizo que Luis Miguel se volviera un personaje aún más intrigante y todos quisieran saber acerca del Rey Sol.

Antes de conocer el éxito y la fama, el cantante mexicano vivió en Ciudad de México en un departamento ubicado en la avenida Insurgentes, muy cerca de la intersección con la avenida Xola.

Luis Miguel vivió allí hasta que su padre, Luisito Rey, decidiera recorrer el mundo para realizar sus actividades artísticas. Tras dicho lapso en el exterior, la familia regresó a la Ciudad de México y la carrera del cantante empezó a cobrar un impulso fenomenal.

En ese entonces, el Rey Sol y su familia se alojaron en una casa en San Bernabé, en San Jerónimo Lídice. Las deudas originadas por Luisito Rey hicieron que debieran buscar nuevos horizontes.

Por aquel entonces, el padre del ídolo mexicano logró que el actor Andrés García le prestara una casa ubicada en una calle privada del barrio San Bernabé, en San Jerónimo.

“Recuerdo mucho, más en esa época, que estábamos de vecinos, que Micky (Luis Miguel) cantaba todo el tiempo y cantaba maravilloso. Yo se lo decía a Luisito, que se la creía", recordó García en varias entrevistas.

Dichas casas están lejos de las mansiones que supo disfrutar Luis Miguel luego de su explosión en la música. En los últimos días, publicaron en una cuenta de Tik Tok el video de cómo está hoy la lujosa casa: con paisajes paradisíacos pero con el desgaste del paso del tiempo.