Carlos Tevez presentado por Daniel Angelici en su vuelta a Boca en 2015. Foto: NA.

Carlos Tevez viajó a Pinamar para descansar unos días tras la obtención con Boca de la Copa Diego Maradona y allí mantuvo un encuentro con Daniel Angelici, expresidente del club.

Los une una relación de amistad que va más allá del fútbol. La foto, que se viralizó en redes sociales, generó algunas críticas entre los hinchas que no quedaron conformes con el mandato del dirigente.

Angelici y Tevez en las playas de Pinamar. Foto: Instagram.

El presidente del club Jorge Amor Ameal opinó al respecto: “Nadie le puede elegir los amigos a otro. No me importa la foto que se sacó Tevez con Angelici, me importa lo que que Carlitos haga en la cancha”.

“Cuando llegamos al club decían que no podía jugar más. Tengo un trato excelente con él. Las decisiones políticas que tome, son de él. Está rindiendo muy bien en Boca y ojalá siga”, agregó el presidente en diálogo con ESPN.

Respecto a las nuevas incorporaciones para el Xeneize de cara a una nueva temporada Ameal decidió mantener la cautela y soltó: “Nos juntaremos el fin de semana con Miguel y veremos. Donde exista una necesidad haremos un esfuerzo” .

Y avisó: "Vamos a hacer un gobierno austero. Queremos cumplirles a nuestros jugadores. Hoy el plantel está con los sueldos al día. Y vamos a seguir por el mismo sendero. El mejor refuerzo que tenemos es Román y el Consejo. Son muy inteligentes, ganaron mucho, saben lo que es la camiseta de Boca y ellos hablan permanentemente con los jugadores".