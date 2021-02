El momento en que la multitud saqueó el camión.

Un camión con acoplado volcó esta madrugada en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Campana, al parecer cuando el conductor -que resultó ileso- se quedó dormido y chocó contra el guardarrail, informaron fuentes viales.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 4 en el kilómetro 74.500, en dirección hacia Provincia, aunque el vehículo de carga quedó sobre la mano que va a la ciudad de Buenos Aires, donde quedaron obstaculizados todos los carriles.

En las primeras horas de la mañana, los vecinos aprovecharon la poca presencia de los efectivos policiales en el lugar para abordar el vehículo, rompieron el techo del acoplado y se llevaron una importante cantidad de alimentos y bebidas.

Fideos, verduras y frutas eran parte del cargamento que los vecinos robaron sin ningún tipo de resistencia. Sin distanciamiento social y mucho menos barbijo, se agolparon unos contra otros y se llevaron cajas repletas de productos de primera necesidad.

Muchos, pese al peligro que corrían, atravesaron toda la autopista a pie para saquear el camión y robar lo que tenían a mano. Una vez con la mercadería en su poder, volvieron a cruzar la traza principal con los vehículos circulando a toda velocidad.