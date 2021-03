Tragedia en Universidad Pública de Bolivia

Al menos cinco estudiantes murieron tras caer al vacío luego de que una baranda del cuarto piso del edificio de Ciencias Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) cediera cuando un numeroso grupo de jóvenes se encontraba allí en una asamblea, informaron fuentes policiales.

“Han caído ocho personas del cuarto piso, después de una reunión. De las ocho personas que han caído, son seis varones y dos mujeres; cinco han fallecido y tres fueron evacuados a distintos hospitales”, informó el comandante regional de la Policía de El Alto, Leonel Jiménez.

La autoridad policial indicó además que "llegó la Fuerza Especial Contra el Crimen para determinar cómo sucedieron los hechos" y precisó que los jóvenes "estaban en una asamblea de estudiantes", según el diario Página Siete.





Un representante del Comité Ejecutivo de la universidad aseguró que hubo empujones, peleas y enfrentamientos durante la asamblea antes de que cediera la baranda.

"Hubo una asamblea y enfrentamiento, creo que entre los empujones se rompieron las barandas y cayeron más de seis compañeros. Por lo que pudimos ver había fallecidos, pero no nos dejaron entrar, llegaron las ambulancias y la Policía”, dijo Andy Huanca a radio Fides.





El accidente ocurrió en el edificio de la Facultad de Ciencias Financieras, ubicado en el campus de Río Seco, donde los universitarios cayeron desde el cuarto piso de esas instalaciones, según reportó la red ATB, medio que confirmó tres fallecimientos.