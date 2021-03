Acosador callejero.

Las cámaras de seguridad de un edificio de Recoleta registraron a un hombre que acosó a las mujeres que ingresaban y se masturbó frente a ellas. El hecho se conoció porque fue denunciado por una de las víctimas. Aún no lograron localizarlo.

Las imágenes de este hecho fueron registradas en varias oportunidades durante el mismo mes. Según los registros, se lo vio entre el 10 y el 23 de marzo merodeando en la puerta del lugar.

Acosador callejero.

Tal como se ve en el video y según testimonio de las víctimas, el hombre esperaba y perseguía a mujeres que entraban al edificio. Luego se masturbaba frente a ellas y se iba rápido.

Noticias relacionadas

Se lo encontró en horas de la noche acosando a las víctimas.

Your browser does not support the video element.

Una de las jóvenes realizó la denuncia en la comisaría y desde entonces el hombre no volvió a aparecer. El edificio está ubicado en Rodríguez Peña y Alvear, en pleno barrio de Recoleta.

Los vecinos aseguraron que en la zona hubo varios episodios similares con gente que vive en situación de calle.