China vuelve a advertir a los EEUU con relación a Taiwán.

China instó este martes a los Estados Unidos a abstenerse de jugar con fuego en el tema de Taiwán, después de que la Administración de Biden emitiera nuevas normas que permitirán a los delegados estadounidenses reunirse más libremente con funcionarios de Taiwán.

El gigante asiático ha rechazado firmemente cualquier forma de contacto oficial entre los Estados Unidos y las autoridades de Taiwán, según las declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en una rueda de prensa.

De este modo, Pekín exhortó a Washington a "no jugar con fuego en el tema de Taiwán, detener inmediatamente cualquier forma de contactos oficiales entre Estados Unidos y Taiwán, manejar el asunto con cautela y de manera apropiada y no enviar señales equivocadas a las fuerzas independentistas en Taiwán para no infligir daño a las relaciones chino-estadounidenses, la paz y la estabilidad a ambos lados del estrecho de Taiwán", expresó el vocero diplomático.

Horas antes el periódico South China Morning Post informó que las autoridades taiwanesas están preparando una posible visita a la isla del exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien expresó sus deseos de visitar Taiwán, tras su dimisión en enero pasado.

Los políticos del territorio insular chino admiten que este viaje podría "enojar" a Pekín.

El país norteamericano está obligado por ley a proporcionar medios de defensa a la isla, recuerda la agencia Reuters, y se considera que EE.UU. es el más importante patrocinador y proveedor de armas a Taiwán.

A su vez, China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para recuperar el control de la región insular, gobernada de forma autónoma.