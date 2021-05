Agüero, Manchester City, Reuters.

El delantero argentino Sergio Agüero falló un penal en la caída de su equipo, Manchester City, ante Chelsea por 2 a 1 como local, y deberá esperar para ser campeón de la Liga de Inglaterra, en el marco de la 35ta. fecha.





El exatacante de Independiente la picó, cuando iban 41 minutos del primer tiempo y el resultado era favorable 1-0, y el arquero se quedó parado y le ahogó el grito de gol.





Ahora, Manchester City, que en la final de la Liga de Campeones de Europa se verá las caras con Chelsea, suma 80 puntos y está a 13 del United, con dos partidos más.

En el turno matutino, Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, conservó sus aspiraciones de clasificar a una copa europea para la próxima temporada, al vencer por 3-1 a Tottenham Hotspur, un rival directo en esa pelea, en un partido de la 35ta. fecha de la Premier League.





El equipo del "Loco" se impuso como local con tantos de Stuart Dallas (13m.PT), Patrick Bamford (42m.PT) y el español Rodrigo Moreno (39m.ST), lo que le permitió llegar a los 50 puntos y quedar a seis de la última plaza clasificatoria cuando restan tres fechas por jugar.





Tottenham, que descontó con un tanto del coreano Son Heung-Min (25m.PT), es justamente con 56 unidades el ocupante de ese sexto lugar de acceso a la Liga de Conferencia de la UEFA.

Leeds, ascendido esta temporada desde la segunda división inglesa, buscará el objetivo en las siguientes jornadas ante Burnley (V), Southampton (V) y West Bromwich (L).