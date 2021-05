Mariana Maciel y su historia en Emiratos Árabes. Fotos: Mariana Maciel.

Los tiempos que corren no son nada sencillos para las mujeres en medio de sociedades claramente machistas. Con este marco, lo que sucede en lugares como los Emiratos Árabes no es menor y se convierte en un caso testigo. Mariana Maciel es una de las mujeres que puede asegurarlo y eso es porque su historia de vida la ha llevado a atravesar experiencias sin igual. Es esposa de un jugador de fútbol argentino, a quien decidió seguir hacia ese lugar del mundo, pese a saber que nada sería fácil para ella.

Todo sucedió en 2010 y su caso ha sido muy bien graficado por el periodista Denis Gerchkovich para TN.com.ar en un informe exclusivo. Mariana nunca llegó a imaginar todo lo que viviría, y que más de 10 años después su vida estaría firmemente establecida en ese remoto sitio.

La aventura se vio marcada por dos etapas bien destacadas. Tal como cuenta Gerchovich en su nota, la primera se dio en Arabia Saudita y la segunda se desarrolla desde hace más de ocho años en Emiratos Árabes, un lugar que ella y su marido consideran como su “casa” y que no quieren abandonar. Su esposo es Sebastián Tagliabúe, un futbolista argentino nacionalizado emiratí, que integra el seleccionado de fútbol.

Tagliabúe, de 36 años de edad, fue parte de las divisiones inferiores de River y Boca en Argentina, y debió dejar parcialmente el fútbol para cuidar a su madre, quien falleció de una enfermedad cuando el chico tenía solo 13 años. Pese al drama, su papá lo motivó para que siga jugando y llegó a Colegiales, donde debutó en 2003 y se quedó hasta 2008. Luego fue a Everton y La Serena de Chile y a Once Caldas de Colombia.

Por su lado, y tal como refleja la nota exclusiva de TN.com.ar, Mariana Maciel, es empresaria y profesora de zumba, y con marido tienen dos, hijos Facundo (12) y Gustavo (10). Las vueltas d ela vida hicieron que hayan debido tomar una importante decisión para qel el jugador finalmente firmara con el club Al-Ettifaq de Arabia Saudita.

Mariana, profesora de Zumba. Foto: Mariana Maciel.



Mariana tiene mucho para contar, y así lo hizo para TN en entrevista con el periodista Denis Gerchkovich:

-¿Cuál fue la primera impresión que tuviste al llegar a Arabia Saudita?

Habíamos leído mucho antes de venir. Veníamos con mucho respeto, pero vivirlo es distinto. Ver alrededor tuyo a toda la gente caminando con túnica, toda tapada, 50 grados de calor y las mujeres con guantes, doble velo y todo de negro. Al principio te impresiona. Después de un año ya molesta la túnica porque te sentás y estás toda transpirada por el calor. Pero te acostumbrás. Después, una de las cosas que no tiene precio es la seguridad y la tranquilidad con la que vivimos. Saber que a tus hijos no les va a pasar nada relativamente malo como puede pasar en el día a día en Argentina.

-¿Cómo pasabas el tiempo mientras Sebastián se iba a entrenar o jugar partidos?

Después de tener mi segundo hijo (nació en Arabia Saudita) sentí la necesidad de volver a trabajar. Mientras estaba en el “compound”, que es como una comunidad, daba clases de natación, zumba y aquaeróbic. Eso me mantenía bastante ocupada, más que nada cuando los chicos se iban a la guardería o al colegio.

-¿Recordás algo que te haya impactado en esta nueva cultura?

A medida que vas viviendo acá te vas enterando de un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos muy cerca una plaza pública en la que todos los viernes ahorcaban gente o le cortaban un dedo por haber robado. Incluso, muchos padres llevaban ahí a sus hijos chiquitos para que vieran que les podía pasar si hacían algo malo. A Sebastián una vez lo invitaron, pero yo le pedí que no fuera.

La nueva vida en Emiratos Árabes. Fotos: Mariana Maciel.

-¿Generaron muchos vínculos mientras vivían ahí?

Sí. Ahí te hacés muchos amigos porque estamos todos en la misma. Somos todos expatriados, todos extrañamos a la familia. Llega la mamá de alguno y los chicos la toman como abuela. Hoy, pese a que mis últimos ocho años los pasé en Emiratos Árabes, tengo mis mejores amigos en Arabia Saudita. Una chica nativa de allá, otra de Argelia y otra venezolana. El vivir en una comunidad muy chica te aferra, te une más.

-¿Y el trato de los nativos cómo era?

Acá se marca muchísimo la diferencia entre el local y el expatriado. El local tiene sus beneficios, el expatriado no tanto. Si uno quiere vivir acá y tranquilo, lo tiene que respetar. Cuando estaba con Sebastián -en su condición de estrella de fútbol- era una reina y cuando estaba sola o con los chicos era una expatriada más, nos discriminaban mucho. Me pasó que el cajero del supermercado dejó que se me adelantaran hombres en la fila o hasta me llegaron a echar del mall por el hecho de que mi mamá no llevaba el velo, cuando supuestamente a los mayores de 70 no le pedían taparse la cabeza. Al tiempo aprendí a hablar árabe para poder defenderme y defender a mis hijos, que también vivieron situaciones que no me gustaron.