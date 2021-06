24 de junio, el "Día más argentino" del año.

El 24 de junio no es un día más para los argentinos, culturalmente se volvió uno de los días más destacados del año por ser motivo de celebraciones de cumpleaños y por conmemorar a figuras que fallecieron. Ante tal coincidencia muchos han pedido que se nombre como el "Día más argentino" del año.

CUMPLEAÑOS

Ernesto Sábato

Nacido en Rojas en 1911 estaría cumpliendo 110 años. Ensayista, novelista, físico y pintor es considerado una de las figuras de la literatura más importantes del siglo XX. Entre sus obras más destacadas se encuentran El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador. En 1984 se convirtió en el segundo argentino en ganar el Premio Miguel de Cervantes cinco años después que Jorge Luis Borges.

Juan Román Riquelme

Oriundo de San Fernando, el máximo ídolo de Boca nació en 1978. Es considerado uno de los mejores jugadores argentinos, en el club Xeneize ganó 5 campeonatos de Primera División, 3 Copas Libertadores, 1 Copa Intercontinental, 1 Copa Argentina y 1 Recopa Sudamericana. Actualmente es el vicepresidente de la institución.

Lionel Messi

El rosarino nació en 1987, el mejor jugador de la historia actualmente milita en el Barcelona y está festejando sus 34 años en plena Copa América. Con el club catalán suma 35 títulos entre los que figuran 10 campeonatos de La Liga, 4 Champions League y 7 veces campeón de la Copa del Rey. Es el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro tras alzarse con el galardón unas seis veces.

GENTILEZA FIFA

Juan Manuel Fangio

El balcareño nació en 1911 y fue el mejor piloto de automovilismo argentino habiendo ganado cinco títulos mundiales de Fórmula 1 entre 1951 y 1957, dicho récord fue recién superado en 2003 por Michael Schumacher. Fue el único en ganar los campeonatos con cuatro escuderías y actualmente continúa manteniendo el mejor promedio de victorias siendo el piloto campeón más longevo de la historia con 46 años y 41 días.

FALLECIMIENTOS

Carlos Gardel

El mítico cantante de tango nacido en Toulouse, Francia, fue uno de los intérpretes más importantes de la primera mitad del siglo XX. Nacionalizado argentino en 1923 se convirtió en todo un símbolo cultural rioplatense, llevando el tango a rincones impensados con su voz. Murió en pleno éxito de su carrera en un accidente de avión en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935. Su El velorio del autor de "Mi Buenos Aires Querido" se realizó en el Luna Park y fue uno de los más concurridos en la historia nacional.

“El Potro” Rodrigo

El cantante de cuarteto, y posiblemente el último ídolo popular, nació en Córdoba el 24 de mayo de 1973. Su carisma y música despertó pasiones con un estilo muy particular que incluía un pelo teñido de varios colores. Si bien el cuartero era un género que ya estaba asentado en su provincia, fue uno de los principales impulsores para que llegue en cada rincón del país. Murió en la cúspide de su carrera, en un accidente automovilístico cuando volvió de dar un show en La Plata hace exactamente 21 años.

GENTILEZA CMTV

Las vueltas de la vida quisieron que este 24 de junio uniera a gran parte de las figuras más importantes argentinas de diferentes tiempos y dedicándose a distintas disciplinas. Sea por nacimientos o tragedias, las vidas de estos hombres se cruzaron sin quererlo para conformar un día inolvidable para el inconsciente colectivo y volverlo una especie de celebración para honrar y recordar a parte de los argentinos que nos hacen sentir orgullosos de serlo.

Por Yasmin Ali

*Tw: @Yas_Friends