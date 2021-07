Jorge Faurie dijo que la Cancillería "no estuvo involucrada" en el envío de material bélico a Bolivia

El ex canciller se desligó del envío a Bolivia durante la destitución de Evo Morales y afirmó que no tiene "conocimiento" ni tuvo "intervención" en esa situación. "No hay ninguna índole de la Embajada como para poder enviar ese material”, expresó.