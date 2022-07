Robo en iglesia de Mendoza. Foto: NA.

Un robo cometido en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de General Alvear, Departamento de Mendoza, tuvo un final inesperado: el delincuente ingresó a la parroquia en cuestión, pero nunca se dio cuenta de que era filmado por las cámaras de seguridad del lugar. Por ello, tras viralizarse el video en redes sociales, el hombre debió devolver lo que había robado.

El hecho ocurrió el viernes pasado, pero se conoció recién esta semana. Según puede verse en las imágenes, el ladrón comenzó a dar vueltas por el lugar y luego ingresó al cuarto donde se guardan los artículos de limpieza. De allí tomó un lampazo y rompió un candado que mantenía cerrado el sitio donde se reúne el coro de la iglesia.

De allí tomó con total tranquilidad una consola y un amplificador de sonido y los guardó en su mochila para luego irse caminando del lugar.

Luego de la viralización

Después de observar las imágenes de lo sucedido, el párroco alvearense Horacio Valdivia las difundió en redes sociales. La viralización de las mismas obligó al malviviente a devolver lo que se había llevado.

“Estoy sonriente porque tengo una buena noticia: gracias a dios, y debido a la disfunción que tuvo el video del robo del amplificador y la consola, los hemos recuperado”, celebró el sacerdote mediante un video publicado también en redes sociales.

En el mismo sentido, el religioso aprovechó para dar las gracias a quienes difundieron las imágenes del robo: “Agradezco de corazón a las personas que hicieron que tengamos de nuevo el amplificador y la consola”, dijo.

Aún no pudo ser identificado, aunque se sospecha que se trata de una persona que ya habría cometido hechos de similar magnitud.

