Después de las repercusiones que generaron sus fotos en topless, Wanda Nara apostó a más y ahora publicó un video del topless en Ibiza. Wanda se encuentra de vacaciones junto a su hermana Zaira en las playas europeas y no hay perdido tiempo para ser noticia.

En el nuevo material que compartió, la empresaria está posando casi al desnudo y revolucionando las playas del Mar Mediterráneo.

La empresaria posteó nuevo material junto a la frase "Mi fuerte no son los reel", jugando con lo picante que pueden llegar a ser sus dichos.

En las imágenes se la puede ver con una malla negra tipo colaless, disfrutando del mar. Pero lo más llamativo es que no tenia nada más que sus manos cubriendo las lolas.

Mientras ella posaba sexy ante la cámara que al parecer sostenía su hermana Zaira, fue fotografiada por un paparazzi que pasaba por allí, el causante de viralizar las fotos.

El topless de Wanda

Se generó un gran debate en redes opinando, sobre si la modelo habría usado o no el Photoshop, porque días anteriores se habían visto sus dedos deformados en una imágen por el mal uso del programa.

En tanto el reel generó miles de "likes" y de comentarios, entre ellos el de su amigo Kennys Palacios, "opa!" seguido de emojis calientes.

Zaira Nara se sumó a las fotos hot

La morocha es más conocida por tener perfil bajo, a comparación de su hermana Wanda. Pero esta vez no se quedó atrás, mostró su micro bikini verde en las playas de Ibiza.

Apostando al verano europeo, las hermanas se muestran divertidas y sexys en la isla española, apostando a sus looks que explotan las redes sociales. ¿Con qué nos sorprenderán la próxima?

