Luis Miguel volvió a ser noticia y luego del boom por su serie biográfica por Netflix, el interés por la vida del cantante va en aumento. Luego de sorprender con un look renovado, el artista es tapa de los sitios por un escándalo amoroso que lo involucra a él, a un amigo y a la ex ya que se lo acusa de estar de novio con la ex pareja de uno de sus mejores amigos.

Según reveló el conductor de televisión Javier Ceriani en “Chisme No Like”, el Sol de México se encontraría en Madrid y saldría con Paloma Cuevas, la expareja de Enrique Ponce, quien tenía una gran relación con el cantante.

Cómo habría iniciado el romance

Ceriani detalló que el cantante habría empezado a hablar con la mujer desde ante de la pandemia y que recién, hace unos meses, cuando se separó, habrían tenido un encuentro en un hotel de Palm Beach, Florida.

El cantante tenía un romance con la argentina Mercedes Villador, con quien hasta había compartido un anillo de compromiso. Mientras que Ponce se encuentra en pareja con una mujer 27 años más joven y se erradicó en Miami; él había estado en pareja con Cuevas desde que se casaron en 1996 hasta 2020, y comparten dos hijas en común: Paloma y Bianca.

Nuevo look

Tras varios meses alejado de los escenarios, Luis Miguel reapareció y dio de qué hablar en Internet por su look rejuvenecido. El cantante no suele ser fotografiado porque intenta mantener un perfil bajo cuando se trata de su vida privada, pero esta fue la excepción, ya que apareció junto a unas influencers que subieron la imagen a sus redes sociales.

En la foto, se lo puede ver con un traje negro y una camisa del mismo tono abierta, con su pecho al descubierto. Pero el atuendo no fue lo más llamativo de todo, sino el joven rostro que luce a sus 52 años: afeitado y con un leve jopo como peinado.

