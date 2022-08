El hombre relatando su episodio a los medios locales. Foto: captura de video.

Víctor Hugo Mica Álvarez, boliviano de 30 años, denunció ante la policía y los medios de comunicación de su país que fue enterrado vivo "como ofrenda" en el marco de un ritual indígena.

Según su relato, salió de su casa el sábado pasado a bailar con amigos, sin imaginar que la noche terminaría de la peor manera. Ante los medios contó que “quisieron meterlo de sullu” en alusión al término que se utiliza para ofrendas a la Pachamama.

"Una especie de altar"

La celebración a la que hace mención es la que se realiza para homenajear la divinidad andina llamada Madre Tierra y que propone cada 1 de agosto enterrar alimentos, hojas de coca, chicha y alcohol para agradecer y devolver la comida y bebida que brinda la tierra a los seres humanos.

En otro fragmento del relato, Víctor contó que un grupo lo atacó y lo introdujo en un cajón ubicado en lo que él aseguró que "era una especie de altar que estaba a medio construir".

El hombre pudo escapar y salir a la ruta donde fue socorrido por un automovilista, que lo vio con la cabeza y el rostro cubiertos de cemento. Con la cara llena de cortes y graves heridas en sus manos, lo llevó hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto.

Allí los oficiales le dijeron a la víctima que debía presentarse cuando estuviera sobria: “Vas a venir sano’, me dijeron”.

“He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. Pero fui a la Policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad”, se lamentó ante las cámaras de televisión.

