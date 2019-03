Silvina Luna se encuentra disfrutando de un viaje por la provincia de Mendoza en compañía de amigas, y a través de sus redes sociales compartió algunas fotos y videos con sus seguidores.

La panelista recorrió el Valle de Uco, en Tunuyán, donde primero visitó un viñedo, generando en sus seguidores los más insólitos comentarios, que por supuesto recordaron aquel video íntimo de Silvina con su ahora ex novio.

En su cuenta de Instagram compartió una imagen donde se la ve posando entre unos viñedos, junto al mensaje: “De vuelta… pero encuerada distinta”.

La publicación recibió más de 4 mil “likes” en algunas horas y cientos de comentarios de sus fanáticos en la mencionada red social donde Silvina tiene más de 961 mil seguidores.

"Rompiendo barreras! Cuando era Chica me cai de un Caballo y nunca mas volví a subirme…”, comenzó a relatar en sus publicaciones y agregó: "Me embarqué en este viaje de cabalgar 2 horas por la cordillera, andando cerquita de precipicios, escalando la montaña.. muchos momentos de adrenalina, respiré hondo y confié en Morita, la yegua que me llevó. Transité ese miedo, luego pasó, me sentí feliz y también pude disfrutar de esta experiencia maravillosa!!".