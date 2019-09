El predio en el que se filmó la serie televisiva "Un gallo para Esculapio" fue allanado en el marco de un operativo realizado en distintos sitios en los que se celebraban riñas de gallos, en los que se liberó a 378 aves, mientras que fueron detenidas cinco personas.



Se estima que los organizadores de las peleas de gallos recaudaban dinero en apuestas en las cuales el premio iba entre los dos mil y los quince mil pesos.



Los procedimientos fueron realizados por la Policía Bonaerense y uno de los principales fue llevado a cabo en la estancia "La Ponderosa", situada en la localidad bonaerense de Ingeniero Allan, en la que si filmó la tira protagonizada por Peter Lanzani y Luis Brandoni.



En ese lugar, que estaba acondicionado para las peleas de gallos, con jaulas y ring de combate, se secuestraron unos 200 gallos, según indicaron voceros policiales.

Your browser does not support the video element.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, quienes realizaron en total cinco allanamientos, tres en Florencio Varela y dos en la localidad de Abasto Partido de La Plata.

Noticias relacionadas



Las 378 aves fueron puestas a disposición de las autoridades sanitarias del Municipio de Florencio Varela.



Los policías secuestraron una carabina calibre 22, una pistola 9 milímetros y cuatro escopetas (dos calibre 16, una 26 y una 12), un cargador de pistola 9 milímetros, varios cartuchos calibres 9 y 16 milímetros, 7.300 pesos en efectivo, 121 jaulas, 32 púas para gallos, medicina para rehabilitar las aves, una balanza, un teléfono celular y una máquina de contar billetes.



Los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 descentralizada de Florencio Varela, a cargo de la fiscal Mariana Dongiovanni , que depende del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de una causa por "asociación Ilícita y Ley de Protección Animal".