Nicole Neumann, quien inició su carrera desde muy chica, recordó en Nosotros a la Mañana duros episodios relacionados al acoso que le tocaron vivir en sus inicios.



"A mí me pasó de chica, cuándo arranqué a los 12 años, con fotógrafos, productores y todo este tipo de cosas. Pero en ese momento no era un abuso ni un acoso, entonces lo vivías como raro", contó la modelo, que fue parte de las llamadas "lolitas" a mediados de los 90. "Lo que tiene es que, como yo era chiquita, tenía a mi mamá siempre atrás, tenía ese freno. Pero uno no decía 'me acosaron'; no se vivía de esa forma".



"Hoy me doy cuenta de que esas situaciones fueron acoso, más cuando era menor de 18, bastante menor... Habré tenido 13 o 14 años", agregó.



La periodista Paula Galloni, quien fue invitada al programa, también contó que un famoso cantante la acosó pero no dio el nombre. Allí intervino a Nicole y le preguntó qué pasó cuando se volvió a cruzar con esas personas de adulta.



“Sí, me las cruce. Pero nada, ya está, pasaron 18 años. Ellos actuaron súper naturales. No era Nicole a los 12, pero hoy se habla y es otra cosa. Sabemos de qué hablamos y tiene un título, en ese momento no tenía ni el título el acoso”, concluyó.

Noticias relacionadas

RELATO DE LA MODELO

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA CANAL 13