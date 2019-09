Luis Miguel definitivamente despierta pasiones, amores, fanatismos y mucho más y a sus 39 años de carrera continúa agitando corazones.

Recientemente cerró su gira “Luis Miguel Tour 2019” en el hotel Caesars Palace en Las Vegas y se llevó una sorpresa en el escenario al recibir un corpiño que le lanzó una fan desde el público para que lo tenga como recuerdo.

Luis Miguel con el sostén que le tiró una fan en pleno show.

El cantante tomó la prenda, la mostró a todos sin ocultar su asombro, se rió nerviosamente y la entregó a uno de los integrantes de su equipo de producción para guardarlo.

