Moria Casán, Silvina Luna

Silvina Luna habló por primera vez tras su renuncia al programa "Incorrectas" que conduce Moria Casán luego de un fuerte cruce la semana pasada y dijo que sintió que cumplió su ciclo.

La repentina salida de Luna se dio luego de que Moria Casán la tratara de "maleducada" por abandonar el estudio de su programa.

Ahora, la rosarina salió a hablar y explicó que "fue un año y medio muy bueno. De mucho aprendizaje. Agradecida con todos. Pero cumplí un ciclo y con ganas de nuevos desafíos".

Noticias relacionadas

En ese marco, Silvina compartió en las últimas horas en sus historias de Instagram varios fragmentos del libro Biografía del silencio, del sacerdote católico Pablo d'Ors, que hablan de "dificultades", "conflictos" y "obstáculos".

"Ese colega que ha hablado mal de ti", dice una de las líneas que publicó en las redes. "A ese colega maldiciente ha llegado la hora de ponerle en su sitio", añade otro fragmento.

"Es siempre más inteligente afrontar un problema que esconderse o huir de él. Si en nuestra vida hay algo que asoma la cabeza, sea lo que sea, lo mejor es ponerle cara lo antes posible, para saber con quién o qué tenemos que vérnoslas", agrega la cita.

Your browser does not support the video element.

(Video: Gentileza América)

El viernes pasado, se vivió un incómodo momento en el estudio cuando Silvina cuestinó a una invitada para reivindicar el veganismo.

"¿Podés parar un poquito, Silvina, de tanta pregunta? Si no manejá vos el programa. ¿Querés que me vaya?", la advirtió la conductora. Fue en ese entonces cuando Silvina abandonó el estudio.

En la emisión de este miércoles del ciclo, la rosarina salió al aire y dio nuevos detalles de su renuncia y hasta le dedicó unas palabras a la conductora: "Aprendí un montón de cosas y me quedo con el mejor recuerdo. Me voy agradecida con vos Moria, tenés una gran trayectoria".

"No me gusta criticar a la gente. Esto fue el puntapié de algo que yo ya venía procesando", agregó.

"Está todo bien, no es bueno irse mal de los lugares", sintetizó.