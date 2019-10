Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, Instagram

Tras una histórica elección este domingo y un contundente triunfo, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez agradeció a los vecinos por sus votos y expresó que es "un orgullo y un honor muy grande" ocupar ese cargo.

"Gracias a todos los merlenses por esta victoria histórica! Gracias por darme una nueva oportunidad al frente del municipio", expresó a través de su cuenta de Instagram y acompañado de un video con lo que dejó la elección.

"Gracias por elegirme por un margen mucho mayor al que logramos en 2015, aún en circunstancias muy difíciles todos estos años no solo se ratificó el apoyo que ya me habían dado sino que aumentó muchísimo en esta oportunidad", agregó.

Noticias relacionadas

"Es un orgullo y un honor muy grande ser Intendente de Merlo, seguiré intentando con todas mis fuerzas seguir siendo merecedor de la confianza y el cariño que cada día me dan", definió.

"Gracias a cada vecino, a los que nos apoyan porque nos dan la fuerza pasa seguir adelante.

A los que no nos votan porque nos ayudan a trabajar muchísimo más para ser mejores y lograr su reconocimiento también, a la mejor militancia del mundo que sin dudas es la de Merlo, a mis hijos, mi familia y amigos por ser mi sostén espiritual", expresó.

"Comienza una nueva Argentina basada en la unidad y en esa unidad todos los merlenses pusimos nuestro granito de arena. Felicitaciones al Pueblo Argentino en cada rincón del país por dar un ejemplo de democracia al mundo...! Felicitaciones Alberto y Cristina! Felicitaciones Axel y Verónica! Felicitaciones a mis compañeros de cada rincón de la Patria! Este triunfo se construyó por aquellos que han logrado ganar y también con aquellos que no ha podido hacerlo pero que se esforzaron por representar nuestras ideas y convicciones de la mejor Manera. Viva la Patria!, finalizó.

En el video de la red social, el intendente reelecto expresó además que "empieza una nueva Argentina y a partir del diez de diciembre apuntemos al sol vamos por todos nuestros sueños".

"Vamos por esa patria grande, por esa patria soberana y con nuestro pueblo feliz", dijo en su discurso.

"Ahora viene el tiempo de los pibes y de las pibas, de los que nunca fueron visibles. Ahora viene el tiempo de las mujeres de los trabajadores, de la patria queramos a los que mas lo necesitan, no nos olvidemos de los olvidados", añadió.

"Gracias por haberme elegido de nuevo. Hagamos de este Merlo, el Merlo de nuestros sueños", finalizó.