Entrenamiento de Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme tendrá su gran homenaje el 12/12 y pretende llegar de la mejor manera a su última función en La Bombonera.

Por eso mismo, desde la cuenta oficial de Instagram, se subió un video de Riquelme entrenando a full en una cancha y despúes enviando un mensaje a Oscar Córdoba y Jorge Bermúdez, dos de los campeones del mundo, para desafiarlos a llegar de la mejor manera al juego en La Bombonera, que significará la vuelta de muchas figuras.

En las últimas horas surgió fuertemente el rumor de que podría sumarse a la política del club y ser incluido en las próximas elecciones.

Según el Diario Olé, Riquelme ya tuvo contactos con Daniel Angelici, presidente actual y que ya no puede ser reelecto. Christian Gribaudo sería el candidato a presidente del oficialismo, Juan Carlos Crespi el vicepresidente 1° y a Román le habrían ofrecido ser el 2°, pasando Marcelo London a ser 3°.

Daniel Angelici habló en radio La Red y aseguró que no habló de política con Riquelme: "El día que tome una decisión, levantará el teléfono y la comunicará", explicó el presidente de Boca."Hace dos o tres meses que no lo veo y la última charla fue sobre su partido homenaje. En ninguna conversación se habló de política ni de las elecciones. Siempre le dije que las puertas están abiertas para que pueda sumar desde el lugar que prefiera. Es una persona que quiere al club y es un ídolo para todos los hinchas", agregó Angelici, quien descartó que Mauricio Macri pudiese volver al mundo Boca en las próximas elecciones.

Desde la oposición negaron esa versión y el Último Diez tampoco lo confirmó, por lo que siguen las dudas sobre lo que hará Román en la política del club.