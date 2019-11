"¡¡Vamos a seguir choreando!!", esa fue la advertencia que escucharon los vecinos del barrio Nuevo Alberdi, Santa Fe, cuando un hombre se desplazaba en bicicleta mientras se concentraron para reclamar mayor seguridad ante la ola de robos que padecen a diario.



El hecho ocurrió este jueves durante un móvil de televisión en vivo del programa De 12 a 14, de Rosario 3. Sorprendido por semejante amenaza, uno de los vecinos lamentó: "No se puede vivir así. Uno vive con una oreja en la almohada y la otra en la ventana".



En tanto, un comerciante indicó que denunció a los asaltantes y brindó sus identidades ante personal de la subcomisaría 2ª, pero aseguró que "no hicieron nada" para evitar que sigan robando en el barrio.



Los delincuentes del barrio son personas a los que conocen desde siempre, que marcan las casas de día para luego asaltarlas de noche.

El delincuente que gritó a vecinos de barrio Nuevo Alberdi "vamos a seguir choreando" en medio de una manifestación en pedido de seguridad, es conocido en la zona. Su apodo es "Pichi" y según relató su propia hermana, "es la pudrición del barrio".



Su hermana se hizo presente y pidió disculpas en nombre de la familia. Según indicaron los propios vecinos, solicitó que "hagan lo que quieran con él porque es la pudrición del barrio". Agregó que tras el fallecimiento de su madre no sabe qué hacer con él ni con su hermana más chica.