Riquelme y su pasión por Boca.

Juan Román Riquelme anunció hoy que su partido despedida, que iba a realizarse el 12 de diciembre próximo, fue suspendido debido a las elecciones en Boca y que la intención es que se realice en junio del año entrante.

"El partido va a tener que esperar. Esa es la verdad. Eso tiene que ser algo divertido, una fiesta. No me parece que se haga cuando hay una elección. Lo más importante es mi club. Más allá del que le gane, ojalá que me deje hacer el partido en junio, que en esa fecha no molestaría a nadie", afirmó en declaraciones formuladas a Fox Sports.

Las elecciones en Boca se realizarán el próximo 8 de diciembre y los tres candidatos son el oficialista Christian Gribaudo y los opositores Jorge Amor Ameal y José Beraldi.