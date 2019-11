Una adolescente de 16 años fue apuñalada en la espalda dentro de un colegio secundario de la localidad bonaerense de Villa Industriales, tras ser atacada por un grupo de chicas con las que se había peleado una semana atrás en una plaza, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió esta mañana en la Escuela 54 Islas Malvinas, ubicada en calles Santiago Plaul y Liniers, en jurisdicción de la mencionada localidad del partido de Lanús, en la zona sur del conurbano.

Fuentes policiales informaron que un llamado al 911 alertó sobre disturbios ocurridos en el establecimiento y efectivos de la comisaría 7ma. de Villa Industriales arribaron al lugar de inmediato.

Los uniformados constataron que una adolescente de 16 años estaba en el primer piso del colegio con una herida de arma blanca, por lo que fue trasladada en ambulancia al hospital Evita.

Según las fuentes, la alumna recibió un puntazo en la espalda y fue atendida por la lesión que no afectó ningún órgano.

El personal policial determinó que la chica fue atacada por un grupo de jóvenes que no pertenece al colegio y que ingresó por un portón que estaba abierto.

Los voceros añadieron que la víctima había mantenido una pelea con sus agresoras una semana atrás en una plaza de la zona.

Además, la madre de la adolescente había sido imputada en una causa caratulada "lesiones leves" por un hecho ocurrido el viernes último a pocos metros de la escuela en perjuicio de otra chica de 16 años.

Con esos datos, los investigadores sospechan de una posible venganza en contra de la madre e hija, dijeron las fuentes.

El hecho de hoy es investigado por el fiscal del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora, Martín Seara, quien caratuló la causa como "lesiones".