Hinchas se acercaron a recibir al plantel del "Millo", foto Twitter @RiverPlate

River busca obtener su tercera Copa Argentina cuando se enfrente al sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero que intentará quedarse con el máximo galardón por primera vez en el partido definitorio del certamen que se jugará en Mendoza.



El plantel llegó el jueves por la tarde-noche y fue recibido por miles de hinchas que se juntaron para apoyar al club de sus amores.

Alrededor de 1.000 hinchas se hicieron sentir desde la tarde en el acceso al hotel Intercontinental, ubicado a unos tres kilómetros de Mendoza capital. Con bombos, banderas, redoblantes y un colorido enorme compuesto por banderas e indumentaria de todo tipo, le dieron una bienvenida cálida a Marcelo Gallardo y sus dirigidos.

Gallardo fue el más ovacionado por la gente. Se sacó algunas fotos en la zona de los vallados, al igual que los futbolistas. Todo el plantel arribó a Mendoza, por eso hubo reparto de postales para dejarles un recuerdo a los simpatizantes en el día previo a la final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará a partir de las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia cuyana, será controlado por el árbitro Facundo Tello Figueroa, irá televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports y en caso de que haya igualdad en los noventa minutos, se definirá por penales.