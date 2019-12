Navidad en el Parque de la Unidad Nacional de Merlo

Los vecinos de Merlo tendrán la oportunidad de compartir momentos con Papá Noel durante el fin de semana previo a la Navidad.

El 20, 21 y 22 de diciembre de 19 a 22 horas en el Parque de la Unidad Nacional de Merlo estará presente para que todos los niños puedan dejarse su cartita y sacarse fotos.

Desde la intendencia de Gustavo Menéndez buscan llegar a todos los merlenses y estas Fiestas no iban a ser la excepción.

Un momento inolvidable para miles de personas del municipio que podrán disfrutar junto a los más chicos.