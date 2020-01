Vandalismo en las calles de Rosario

Unos quince chicos atacaron en manada una estación de bicicletas públicas ubicada en barrio Parque, de la ciudad de Rosario.

En las imágenes se puede ver como los jóvenes se lanzan sobre las bicicletas, intentan sacarlas pero no pueden. Frustrados, las patean, las dañan y continúan su camino.

El hecho se produjo durante la madrugada del 4 de enero y quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada justo enfrente de la estación del sistema Tu Bici Mi Bici del barrio Parque.

La Municipalidad presentó una denuncia penal con el objetivo de que se identifique a los jóvenes que cometieron el acto vandálico.

Eva Jokanovich, secretaria de Movilidad del municipio, dijo que los chicos no pudieron llevarse ninguna bicicleta, pero sí produjeron daños que calculó en 35 mil pesos.

Agregó que se han registrado ataques vandálicos contra el sistema Tu Bici Mi Bici, pero nunca de esta magnitud.