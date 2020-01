Un inspector de tránsito de la comuna santafesina de Soldini fue despedido luego que se comprobara que había instalado una cámara oculta en un baño de mujeres para espiar a sus compañeras de trabajo.

El accionar del inspector, de apellido Cippollone, fue descubierto el 30 de agosto de 2019 a partir de que una de sus compañeras descubriera la cámara oculta en el baño.

A partir de ese momento se inició una investigación en la que se secuestraron unos 60 gigabytes de información.

En alguno de los videos se puede ver al mismo empleado exonerado cuando trabaja para verificar el funcionamiento de la cámara y el posicionamiento funcional a sus perversos objetivos.

El despido del empleado fue anunciado este miércoles por el presidente de esa comuna situada a 16 kilómetros de Rosario, Alejandro Luciani.

"Queremos pedir disculpas por lo sucedido, y quiero que sepan que los empleados no somos todos iguales", expresó el jefe comunal.

"Ante los gravísimos hechos relatados, la comuna solicitó el apoyo de un equipo de profesionales tanto peritos informáticos forenses como abogados que en todo momento analizamos la situación. En una primera instancia se presentó en la comisaría y luego se elevaron a la Fiscalía interviniente aportando las pruebas que recolectamos", añadió Luciani en declaraciones publicadas por el diario La Capital.