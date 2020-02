Boeing 767 de Air Canadá, aterrizaje en Madrid, REUTERS

Momentos de tensión se vivieron este lunes en el aeropuerto madrileño de Barajas, España, por el inconveniente que sufrió un avión de Air Canada que debió dar vueltas en el espacio aéreo por un problema con su tren de aterrizaje.

Luego de sobrevolar varios minutos en Madrid para quemar combustible, el piloto del Air Canada AC837 pudo aterrizar sin mayores inconvenientes en el Aeropuerto Internacional Barajas Adolfo Suárez.

Los madrileños estuvieron en alerta desde que se enteraron de que el navegante informó a la torre de control de la terminal aeroportuaria que durante el vuelo perdió una rueda y que uno de los motores tenía problemas.

El hecho se dio tras revertirse el cierre del espacio aéreo de Barajas decretado este mediodía por la presencia de drones sin identificar.

Según testigos, la gente en la zona llevado un buen “susto al verlo volar sobre el Retiro girando en dirección sur”.

El piloto les informó que estában quemando combustible porque perdieron una rueda de aterrizaje.

El avión, un Boeing 767-300 de la compañía canadiense, despegó del aeropuerto madrileño rumbo a Toronto (Canadá) a las 14.33 horas hora local y, tras detectar problemas técnicos, realizó las maniobras destinadas a volver a Barajas.

Según informó Air Canada, el avión “tuvo un problema de motor poco después del despegue”, y se le reventó en ese mismo momento uno de los diez neumáticos que tiene el modelo.

Tras varias maniobras de emergencia, finalmente pudo aterrizar en Barajas con la tripulación y los pasajeros a salvo.

