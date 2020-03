La evidencia de la brutalidad del ataque contra la mujer.

Un grupo de por lo menos cinco hombres atacaron en manada a una joven mujer a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de González Catán. No se conocían entre sí y tampoco hubo una pelea previa al hecho entre ellos. Nahir Rodríguez quedó tirada en el piso, casi inconsciente, y fue atacada por su orientación sexual.

La víctima iba con un amigo cuando se produjo la violenta agresión lesbofóbica el 26 de febrero pasado. Habían parado en una estación de servicio para cargar combustible y cuando él iba a pagar, el grupo de atacantes se acercó a ella con una clara actitud provocativa.

"¿Qué te pasa lesbiana de m...?", le manifestaron. Poco después empezaron los golpes y las patadas hasta que cayó al piso, casi inconsiente y desvancecida. Su amigo ya había visto la situación e intentó defenderla, pero también lo golpearon.

"Fue igual que en Villa Gesell y no la mataron de milagro porque intervino el chico que estaba con ella. Los cobardes estos escaparon cuando la vieron tirada sin mucha reacción. Le desfiguraron la cara", dijo su padre, Pedro Rodríguez.

Nahir y su amigo debieron ser hospitalizados por los golpes y recibieron el alta poco después. Aunque las heridas no fueron graves, Rodríguez resaltó que su hija "está muy triste por lo que le pasó" y tiene miedo de volver a convertirse en el blanco de otra golpiza.

"Me genera mucha impotencia por la sociedad en la que vivimos. Cuando me enteré de lo que le hicieron a Nahir se me congeló el alma y me acordé del pibe de Gesell. Sentí parte de lo que sienten hoy los papás de ese chico, aunque yo a mi hija la tengo. Pero te decepciona ver que ella no puede ser libre", terminó diciendo.