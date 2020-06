Tras ola de "runners", la Ciudad transforma avenidas en peatonales para evitar el amontonamiento

Running en la Ciudad durante la cuarentena, AGENCIA NA

El Gobierno de la Ciudad implementará un operativo especial que prevé el corte de calles y avenidas cercanas a los ocho parques en los que quedó habilitada la práctica deportiva, en horario nocturno, luego de que se constatara que los vecinos salieron a realizar ejercicios físicos sin el distanciamiento aconsejado por la pandemia del coronavirus.

Lo confirmó el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, quien en compañía del secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Juan José Mendez, respaldó la medida y sostuvo que, a pesar del congestionamiento, "la gente tenía una necesidad imperiosa de salir".

"Necesitamos que sigan respetando la distancia social y usando los tapabocas. Queremos pedirles a todos que nos ayuden. Si ven que hay mucha gente, vayan por el lugar que esté menos aglomerado", dijo Quirós.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

También se buscará que se respete la distancia lateral mínima de dos metros. Y se insistirá en los diez metros entre un corredor y otro. Algo que ayer, por lo que se vio, no se respetó demasiado.

Con el objetivo de evitar que se produzcan aglomeraciones de personas como las de anoche, el Gobierno porteño decidió que entre las 19:30 y las 22:00 se restringirá el tránsito vehicular en los alrededores de los principales parques porteños donde los vecinos suelen ir a correr.

En total se suman unos 14 kilómetros lineales para que se pueda realizar actividad física de manera segura y para sumar espacios y lograr así el distanciamiento social.





Your browser does not support the video element.

▪️ Eje Sarmiento - Rosedal. Corte de Figueroa Alcorta, desde Sarmiento hasta La Pampa. Y en las calles internas del Lago de Regatas. Cierre de las calles Tagle y Austria, entre Figueroa Alcorta y Libertador en plaza República Oriental del Uruguay.

▪️ Parque Centenario. Se corta un anillo de Patricias Argentinas y corte de Warnes, de Araoz a Ángel Gallardo.

▪️ Parque Lezama. Se cortan Av. Brasil, entre Paseo Colón y Defensa, y Defensa, entre Brasil y Uspallata.

▪️ Parque Saavedra. Se cortan Av. García del Río, entre Crámer y Pinto y las calles del anillo perimetral del Parque.

▪️ Parque Patricios. Se cortan Pepirí, entre Caseros y Uspallata, y Uspallata, entre Monteagudo y Pepirí.

▪️ Parque Chacabuco. Se cortan Asamblea, entre Emilio Mitre y Curapaligüe, y Curapaligüe, entre Asamblea y Perón.

▪️ Plaza Arenales. Se cortan Av. Salvador María del Carril, entre Segurola y Emilio Lamarca. Corte parcial de Nueva York y Bahía Blanca (perimetral al parque) y corte total de Pareja y Mercedes, perimetral al Parque.

▪️ Parque Avellaneda. Se cortan Lacarra entre Bilbao y Avenida Directorio, y Directorio entre Olivera y Lacarra.