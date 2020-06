Violencia en Rosario: balearon a una mujer embarazada en plena calle

Hecho violento en La Plata.

IMÁGENES SENSIBLES. Una violenta discusión de tránsito terminó en una brutal pelea en plena calle después de que un conductor se bajara de su auto le recriminara a otro no usar barbijo mientras manejaba por las calles de Villa Elvira. El hecho quedó captado en video por uno de los hombres, que registró lo sucedido con su teléfono celular.

Sucedió en la intersección de las calles 2 y 80 de la localidad ubicada en el partido de La Plata. Es efue el lugar del desenlace de una pelea verbal que había empezado unas cuadras antes.

En las imágenes del video -viralizadas de inmediato en redes sociales-, se puede ver a uno de los automovilistas bajar de su vehículo y arremeter duro contra el otro, llamado Daniel Tiberi, chofer de colectivos jubilado y de 59 años, que viajaba solo y se mantuvo en todo momento adentro de su camioneta.

El propio Tiberi relató que justo en ese momento iba a su casa de Villa Elvira para buscar un barbijo que se había olvidado.

De acuerdo a lo que contó, a su hijo, que se desempeña en el servicio de limpieza de un centro médico, le habían robado el ambo que usa para trabajar por lo que esa tarde lo acompañó a comprarse otro. “Lo iba a ayudar a pagarlo con mi tarjeta de débito. Pero cuando llegamos me di cuenta de que me había olvidado el barbijo y no iba a poder entrar al local, entonces tuve que volver a mi casa”, relató Tiberi a Crónica.

Fue en ese trayecto de vuelta a su casa cuando Tiberi se cruzó con el automovilista que le recriminó el hecho de no tener puesto un tapabocas. El jubilado aseguró que le gritaron: “Viejo asesino, ponete un barbijo”.

Momento del ataque grabado por la víctima.

Así se desató una violenta discusión que subió de tono, hasta que en un semáforo el otro conductor se bajó del auto y arremetió contra Tiberi, quien tras algunos forcejeos sufrió una herida leve en su brazo izquierdo, según la denuncia que hizo horas más tarde.

Producto de las patadas y golpes, la camioneta de Tiberi terminó con el deflector de la puerta del conductor roto y varias abolladuras.

Desde mediados de abril, en la provincia de Buenos Aires rige la obligatoriedad del uso de tapabocas en los espacios públicos, en los privados de acceso público, en el transporte público y en los vehículos particulares, pero en este último caso siempre y cuando transporte a dos o más personas. En caso contrario, para aquellos conductores que viajen solos, no es necesario.