Mujer intentó pasar cocaína en un paquete de carne para un familiar preso

Acoso sexual en plena calle en Villa Martelli

Un hombre fue atrapado por la policía luego de que una mujer lo denunciara por tocarla abusivamente en la calle.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Martelli, en Vicente López, a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad de la ciudad captaron el momento en que el acosador se acercó a la joven y la manoseó por detrás, para luego huir en otra dirección.

Inmediatamente, luego de vivir el incidente la víctima se acercó a una terminal de emergencia ubicado en la vía pública (conocido como Punto Seguro), desde donde se comunicó con el Centro de Monitoreo Urbano.

Tras contar los hechos y ofrecer una descripción del atacante, las autoridades iniciaron su rastreo con las cámaras y reconstruyeron todo su recorrido. Finalmente fue localizado e interceptado por agentes que lo condujeron hasta una comisaría.

La mujer involucrada presentó formalmente una denuncia, mientras que el acosador fue puesto a disposición de la justicia y acusado de abuso sexual. Este tipo de delitos ha crecido en los últimos meses debido a una menor afluencia de gente en las calles, dada la cuarentena por el nuevo coronavirus, aseguran medios locales.