"La libertad se pierde cuando uno muere", el spot de Gustavo Menéndez para tomar conciencia ante el Covid-19

A través de un spot, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, habló de la importancia de "cuidar la vida" y con seguir los los intensos cuidados de la gente en medio de la pandemia de coronavirus que se vive en Argentina y que ya se cobrado con 1437 víctimas.

En un recorrido por las calles del municipio que dirige, Menéndez expresa: "No saben cuánto valoro la libertad pero quiero recordarles algo, la libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres, hay que vivir. Cuidemos la vida... es lo que debemos hacer ahora".

Así, destaca el importante operativo de control en las calles de Merlo para concientizar a la gente de cumplir con el protocolo de cuarentena ante el covid-19 y salir lo menos posible, sólo para las cuestiones fundamentales.