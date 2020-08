Patricio Di Palma con coronavirus.

El ex piloto del Turismo Carretera Patricio Di Palma contó que dio positivo en coronavirus a la vez que señaló que desde hace varios días se encuentra aislado y mostró su preocupación por su hija Agustina, quien fue trasplantada de un riñón en junio de 2018 y a la que ya se le realizó un hisopado para mayor tranquilidad.

"Tuve la noticia que no me esperaba, me dio Covid positivo. El miedo que yo tenía de que no me hisoparan porque no tenía síntomas y que podría haber contagiado a mi hija, hoy lo tengo más que nunca", indicó.

A través de un video que difundió en sus redes sociales y en el cual se lo ve acongojado por la situación, Di Palma agregó: "Ya abrieron el protocolo con mi hija, le hicieron el hisopado gracias a Dios, ya está todo encaminado. Esto es para que se den cuenta que cuando alguien tiene en la familia de riesgo es conveniente hacerle el hisopado".

"La semana pasada me junté con una persona que dio positivo y ese mismo día a la noche me quedé encerrado. Recién anoche tuve mi primer síntoma, un poquito de fiebre. La verdad es que si a mí me dicen que tengo algo les digo que no, si me dicen de salir a correr una carrera de bicicleta salgo a correrla, pero me dio positivo", aseveró.

El ex candidato a intendente de Arrecifes por el Frente de Todos manifestó luego: "Ahora queda rezar que a mi hija le de negativo. Le agradezco al Dr. Mondino (Secetario de Salud de Arrecifes), al Dr. Monina (Director del Hospital de Arrecifes)""

"Con un hisopado se pueden salvar vidas. Esto es para que lo vea la gente que hoy está al mando de la política, y no para criticar, sino para construir, para que lo escuchen y hagan el cambio en los protocolos", dijo. Días atrás, cuando Di Palma sospechaba que se había contagiado, expresó en Twitter: "Le voy a decir una cosa, Señor Presidente, si por cada IFE que usted ha pagado hubiese hecho un testeo, hoy hubiésemos testeado a toda la Argentina, y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Yo le gané a La Cámpora y sin embargo ellos están todos trabajando y conmigo nadie se comunicó".