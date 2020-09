Horacio Rodríguez Larreta, conferencia de prensa, captura YouTube.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que para “unir a los argentinos no se pueden sacar fondos en el medio de la pandemia”, durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la quita de un punto en la coparticipación federal que recibe el distrito que anunció el Gobierno nacional.



Rodríguez Larreta, aseguró hoy que "lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo" y "deteriora la convivencia política", en alusión al anuncio del Gobierno Nacional par la modificación del esquema de coparticipación.





"Se eligió la división", dijo el funcionario en un mensaje público.

Rodríguez Larreta, anunció en un mensaje público que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para recurrir la decisión del Gobierno nacional sobre la distribución de los fondos coparticipables.

Larreta, se quejó esta noche porque la decisión del Gobierno nacional de quitarle coparticipación a la Ciudad fue "improvisada, intempestiva e inconsulta", y afirmó que desde marzo pasado que no tocaban el tema con la Nación.



"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo. Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó.

El jefe de Gobierno aseguró que no será "quien contribuya a agrandar la grieta" ni a "profundizar la división" y que por ese motivo no entrará "en conflictos personales" tras la decisión del Gobierno nacional sobre los recursos coparticipables del distrito, que calificó de "intempestiva".

Además afirmó que la prestación de servicios básicos en la ciudad de Buenos Aires está "garantizada", más allá de la reducción de los recursos coparticipables.





"No creo en la improvisación, sino en la planificación; no creo en las decisiones unilaterales, sino en el consenso", añadió en un mensaje público.



Según lo decidido por el Gobierno nacional, la Ciudad recibirá un punto menos del actual coeficiente del 3,5 que percibe por los fondos coparticipables y eso será destinado a la Provincia de Buenos Aires para la creación de un plan de fortalecimiento fiscal que será utilizado en parte para financiar un aumento salarial de los policías bonaerenses.