Spotify.

Música para las masas... En este 2020, en medio de la pandemia, fueron varios los artistas que sonaron a full en los celulares y computadoras. Hits que se hicieron bailar y generaron un despeje mental en medio del año "distinto".

¿Cuáles fueron los tres temas que más sonaron en el año? Según Spotify, la canción más escuchada del año en todo el mundo fue ‘Blinding Lights’ de The Weeknd. Luego, le siguió la tan pegadiza ‘Dance Monkey’ de Tones and I y en tercer lugar quedó 'The Box’ de Roddy Ricch.

Por otro lado, también se supo que Bud Bunny fue el artista más escuchado globalmente y Bizarrap, el argentino con más reproducciones en Spotify.

