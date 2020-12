Matthew Perry.

Kayti Edwards que salió con el actor de Friends en la década del 2000 aseguró: "Yo estaba embarazada de cinco meses y me mandaba a conseguirle droga".

Edwards contó que conoció a Perry durante una de sus "temporadas de sobriedad" y le pareció un hombre encantador. Luego mantuvieron una relación amorosa informal, hasta que el actor tuvo una recaída y descubrió que tenía serios problemas de adicción.

La mujer estaba en la dulce espera junto a su marido, pero seguía en contacto con Perry y cada vez que iba a verlo lo encontraba en un peor estado físico y emocional. "Él me decía: 'Nadie va a detener a una niña embarazada, no te preocupes'", reveló.

Noticias relacionadas

Aunque el noviazgo no funcionó, continuaron siendo amigos, y fue en el marco de su amistad que ocurrieron hechos de los que hoy se arrepiente.

"Abríamos la bolsa, a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína, crack, era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que había dentro", detalla. Así, trataba de ayudar a un amigo evitando que "deambulara por las calles" o fuera atrapado por la policía o por los periodistas.

"Miro hacia atrás y pienso: '¿Qué clase de amiga era?' Pero quería ayudarle", añadió. No obstante, al final su relación se deterioró y se volvió tóxica: "No podía decir que no".

Perry ahora está sobrio y comprometido con Molly Hurwitz, una gerente literaria.

El actor, de 51 años, ha sido abierto sobre su adicción al alcohol y a las drogas, le dijo a People en 2013: “No podía parar. Al final, las cosas se pusieron tan mal que no pude ocultarlo, y entonces todo el mundo lo supo”. “He tenido muchos altibajos en mi vida. Aprendí mucho de mis fracasos”.